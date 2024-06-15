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2021年ワールドチャンピオン　勇者の帽子ブレーブス （ 57.7cm)
商品番号 P10888197587
商品名

2021年ワールドチャンピオン　勇者の帽子ブレーブス （ 57.7cm)
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。アトランタブレーブスの帽子【サイズ:71/457.7cm)】です。MLBメジャーリーグ新作オーセンティックオンフィールドキャップ帽子59FIFTYFITTEDAUTHENTICON-FIELAtlantabravesアトランタブレーブスブレーブスというチーム名は「インディアンの勇者」に由来し、この勇者を思わせるロゴは非常に貴重なデザインのキャップです。海外製輸入品につき糸のほつれなどがある場合もありますがご了承の上ご購入ください。新品未使用品ですが神経質な方はご遠慮ください。新品未使用品でですが稀に傷や汚れがあることがございます。配送時破損のクレーム返品はお受けできませのでよろしくお願い致します。
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