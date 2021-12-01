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薄桜鬼のグッズセットですアクリルキーホルダー各1000円アクリルキーホルダー(斎藤一)500円チャームストラップ(斎藤一のみ)500円木札ストラップ各500円キャンディーポーチ\u0026缶バッジセット2000円紙石鹸(4つ入り)2000円ラミネートポーチ\u0026缶バッジセット2000円の13点セットになります・暗所にて保管していましたが経年で袋に劣化がみられるものがあります。(写真5~10)・バラ売り対応します。個別の価格は上記を参照してください。価格交渉可です。・中古品であることをご了承ください・配送はらくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便となります。即購入可値段交渉可