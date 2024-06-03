ホンマ　TW727P アイアンセット７本　5〜11 カーボンシャフトR

種類···アイアンセット利き手···右対象···メンズホンマ TW727Pアイアン7本セット５番〜１１番（10がPW、11がAWに相当）シャフト:VIZARDI55フレックス:R【説明】MADEINJAPANSAKATAモデル本格的なフォージドアイアンですが、ポケットキャビティでミスに強いので幅広い層にお使いいただけるモデルです。【状態】全体的に大きなダメージはありませんが、フェイス、ソールともに小傷があります。写真でご確認をお願いします。１０番のバックフェイスに小さなヘコミキズがあります。（写真４）シャフトにすり傷等あります。グリップはゴルフプライドに交換済みで、まだまだ使えると思います。※中古品につき、神経質な方はご購入されないようお願いいたします。※価格交渉はお控えください。



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