RayBan サングラス RB2140F 901/6452

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商品詳細
RayBanサングラスRB2140F901/6452RayBanのサングラスです。少しですがフレームの部分に傷がついています。使わなくなったので出品しました。よろしくお願いします。値下げ交渉可能です‼️種別···眼鏡・サングラス
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