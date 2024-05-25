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アンティーク風13cm 小皿マットブラック4枚 洋食器 美濃焼オシャレ カフェ風
商品番号 C65704816293
商品名

アンティーク風13cm 小皿マットブラック4枚 洋食器 美濃焼オシャレ カフェ風
ブランド名 美濃焼
特別価格 税込 1,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティーク風13cm小皿マットブラック4枚洋食器美濃焼オシャレカフェ風アンティークな雰囲気がある小皿です。カフェで使われていそうな大人っぽいデザインで可愛いです。洋食に使えそうです。新品、未使用です。日本製の美濃焼です。サイズ直径13cm高さ1.5cm重さ130gサイズ、容量、重さには個体差があります。素材：陶磁器質感：サラサラ×オーブン・直火不可、◯電子レンジ・食洗機可エアキャップで巻いて箱に入れて、ゆうパケットプラスで発送します。他でも出品してますので、購入前にコメントお願いします。複数購入される場合、同封出来る物はお値引きしますので、その商品にコメント頂けると助かります。宜しくお願いします。#くらしの道具店#スタジオエム#男前#中華#沖縄#香蘭社#千鳥#モダン#織部#ストライプ#キントー#BEAMS#和菓子#しのぎ#KEYUCA#窯変#イラボ#花型#スタジオクリップ#昭和レトロ#花模様#波佐見焼#たたら#北欧#南部鉄器#益子焼#有田焼#おうちカフェ#スターバックス#フランフラン#九谷焼#ドット#インスタグラム#白山陶器#デュラレックス#たち吉#イッタラ#ナルミ#アラビア#アフタヌーンティー#ナチュラル#モロッカン#アジアン#ロールストランド#作家#エスニック#ハリオ#マリメッコ#備前焼#信楽焼#北欧#キッチン#インテリア#雑貨#アンティーク#珈琲#アカシア#グスタフスベリ#韓国#リンカ#カネコ小兵#よしざわ窯#無印良品#イケヤ#ニトリ#瀬戸焼#マリメッコ#ニコアンド#凛花#十草#ヴィンテージ#カレー皿#パスタ皿#マイセン#ロイヤルコペンハーゲン#ノリタケ#フレスコ#カステヘルミ#東屋#フレンチ#アメリカン#ブルックリン#シャービック
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