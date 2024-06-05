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昭和レトロ回転スツール　古道具
商品番号 M22213142010
商品名

昭和レトロ回転スツール　古道具
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和レトロなスツールです。座面張り替えリフレッシュしています。座面高さ約49cm希少な回転タイプです。昭和レトロスツール木製スツール木製椅子木製チェアアンティークビンテージ古道具蚤の市什器暮らしの道具古道具と暮らす
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