カラー···ブラックサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）ヴィンテージソファー外寸：幅188×奥行77×高さ72cm座面高：約41cm座面奥行：約55cmソファー二人がけになります。1枚目の写真のように全体で使用できますし、5枚目の写真のようにクッションを置き換えると一人様に雰囲気が変わるソファーになります。2年ほど使いましたが、模様替えに伴い出品いたします。目立った傷は足の擦り傷くらいだと思います。宜しくお願い致します！配送が大変な為、取りに来てほしいです！場所は吹田になります！



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