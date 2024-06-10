ソファ2.5P サカミツ家具 CANARIE（キャナリー）【至福のソファ】

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必ず下記内容をご確認ください。現在処分価格で値下げしています。定価:440,000円サイズ：W1950*D900*H800※一枚目の写真はオンラインストア掲載商品であり、参考画像です。（引用:サカミツ家具オンラインストア）二枚目以降が実際の出品商品画像となります。使用感あるため、気にされる方はご遠慮ください。座り心地は良好です。サカミツ家具のオンラインストアに同等商品が掲載されていますので、商品説明はご確認いただけるとわかりやすいかと思います。オーダーで座面を1枚にしてもらっています。大型配送になるので、ご購入の際は搬入に問題がないかを必ずご確認のうえ、コメント欄にその旨をご記入ください。また対面で受け取り可能な配送日にお受け取りをお願いいたします。ご購入後のキャンセルは受付できません。カラー...グレーサイズ...3～3.5人掛け（171～200cm）機能...ヘッドレスト付クッション材...ハードウレタンテイスト...シンプル・ベーシック