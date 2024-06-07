古いスツール 木製 丸椅子 チェア 座面回転 花台 飾り台 当時物 昭和レトロ

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ご覧頂きありがとうございます。古いスツールになります。素人保管ですので、気にされる方や完璧を求められる方のご購入はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。古い物にご理解いただける方、ご縁がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。詳しくは画像でご確認ください。◎新品の状態よりもヴィンテージ感のある味わいをお探しの方にオススメです。◎経年による風合いが味わい深い雰囲気になっています。◎マイナスネジが使われており、古いお品と思われます。(見える範囲では座面裏に3箇所のマイナスネジが使われています。磁石に反応したので鉄製だと思います。)サイズ：(約)高さ47.5cm座面直径25.5cm脚の最大幅35cm状態：古いお品のため、経年によるキズ・汚れ・ヒビ等がございます。座面は回転可能ですが、腰をかけた負荷のかかった状態ですとスムーズには回転しませんので、回転させる時は少し腰をあげて負荷をかけなようにすると回転可能です。特に気になるガタツキ•ぐらつきはございません。※素人計測になりますので多少の誤差はご了承ください。※撮影状況や光の当たり具合、ご覧になる端末やモニターなどにより画像と実物の色味や質感が多少異なって見える場合がございます。※配送中の破損が無い様に梱包は緩衝材等を用いて丁寧に梱包いたします。※発送時の梱包はリサイクル材を使わせていただく場合がございますのでご了承ください。#スツール木製丸椅子回転椅子作業椅子チェア花台飾り台置物台陳列展示ディスプレイ丸円形貫背もたれ無し肘掛け無し高さ調整不可4本脚木目ブラウン茶色手作りハンドメイド家具ミッドセンチュリーシャビー大正浪漫昭和レトロ当時物古道具古民家レトロビンテージヴィンテージアンティーク