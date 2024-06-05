品＊ ミスド オサム 皿 小鉢 ラーメン鉢 グラス

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ミスタードーナツの景品でいただいたオサムグッズです。使い込んだものもあれば、ほとんど使わずに食器棚に置いたままだったものもあります。食器棚の断捨離で、思い切って手放すことにしました。年代や形、使用感、個数もバラバラではありますが、離れ離れにするのもしのびなく、まとめて出品します。ペアカレー皿：2枚おんなのこカレー皿：1枚小鉢：3個ラーメン鉢：1個ガラスボウル・プレートセット：1組グラス：1個3枚目の画像のプレートの裏側には、4枚目の画像のようにマニキュアでマーキングしてあります。6枚目のアイボリーのお茶碗は、縁が欠けています。7枚目のラーメン鉢に付属していたレンゲはありません。すべて箱はありません。上記に加え、使用歴のある中古品であることをご理解いただき、苦情や返品はお控えいただける方のみご購入いただきますようお願いいたします。