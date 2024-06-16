秋田木工IDC大塚家具天然木剣持勇スツールヴィンテージ

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商品詳細
秋田木工剣持勇スタッキングスツール 緑 グリーンAKITAMOKKONo.202【状態の説明】素材については不明です。キズやスレ、ネジのサビ、汚れがありますが、がたつきなどはなく、問題無くご使用いただけます。ロゴの判断から古いものになると思います。脚にフェルトはつけておりません。完璧を求める方や神経質な方はご購入をお控えください。家庭で使用してたので、座面に傷や汚れ等あります。写真をご確認ください。発送はエアパッキンの簡易梱包となります。#Akimoku#ロングセラー#曲げ木#スタッキングスツール#ジャパニーズモダン#インダストリアル#グッドデザイン賞
http://narcologia.ru/goods/moped209268.html
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