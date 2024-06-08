九谷焼　急須と湯呑セット　昭和レトロ　古九谷焼

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即購入OK●商品昭和レトロ九谷焼茶器揃急須１個湯呑み５個 セット一つひとつ職人の手で鳥とボタンが描かれ色付けされ豪華な一品です。急須の下部、湯呑の高台が1.6cmぐらいありグリーンのラインが豪華です●サイズ 高さ 約6.2cm 口径 約7.8cm ●発送化粧箱に入った状態で新品未使用のまま長期保管していました。箱に汚れあります 購入後翌日で発送致します。長期祖父母の保管品御理解の上お取引宜しくお願い致します。#食器mika2点以上で送料の差額分値引き致します。お皿/お椀/デザート食器...食器セット