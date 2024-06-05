二人掛けソファ、ファブリックソファ、脚外しローソファ 二人掛け シンプル

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商品詳細
商品仕様素材：クッション材：ウレタンフォーム、ウェービングベルト、Sバネ張り材：ポリエステル構造部材：木材脚：ブラ脚サイズ：二人掛けソファー：梱包数：一個重量（NW）：23KGS重量（GW）：21KGS
http://narcologia.ru/goods/flight793828.html
http://narcologia.ru/goods/choice346485.html
http://narcologia.ru/goods/seamless603429.html
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