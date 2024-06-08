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west elm マンゴーウッド　カウンターチェアー②
商品番号 L13153116038
商品名

west elm マンゴーウッド　カウンターチェアー②
ブランド名 アクタス
特別価格 税込 12,259 円
在庫状況 あり

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カラー
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商品詳細

アメリカで気に入って購入しましたが、引越しをして使用する場所がなくなってしまいました。ほぼインテリアとして飾っていただけですので、状態は良い方だと思いますが、細かい見落としなどあるかもしれません。中古品にご理解いただける方どうぞよろしくお願いします。定価は約250ドルで、日本円に直すと約37000円です。幅40㎝奥行　39㎝高さ　69㎝2脚それぞれで出品しております。#westelm#CrateandBarrel#ACTUS
http://narcologia.ru/goods/choice855685.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful165051.html
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