west elm マンゴーウッド カウンターチェアー② ...

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商品詳細
アメリカで気に入って購入しましたが、引越しをして使用する場所がなくなってしまいました。ほぼインテリアとして飾っていただけですので、状態は良い方だと思いますが、細かい見落としなどあるかもしれません。中古品にご理解いただける方どうぞよろしくお願いします。定価は約250ドルで、日本円に直すと約37000円です。幅40㎝奥行 39㎝高さ 69㎝2脚それぞれで出品しております。#westelm#CrateandBarrel#ACTUS
http://narcologia.ru/goods/choice855685.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful165051.html
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