【厚さ10cmマットレス付き】ロフトベッド パイプベッドシングル 木 デスク付き

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ロフトベッド+厚さ10cmマットレスのセット品です。【ロフトベッドでお部屋を自由にデザイン】アイディア次第でいろいろな使い方可能。勉強スタイル、仕事スタイル、リビングスタイル、全部楽しめます！【便利な２口コンセント】机の上に便利な２口コンセント付き。勉強しながら充電したり照明したりすることができます。【優れる体圧分散性、高反発で腰痛を改善】高反発マットレスは体圧によって一度沈みますが、すぐに体圧を均一に分散して、体をバランス良く支え、無理のない姿勢を実現できます。【程良いクッション性と弾力性】適当なクッション性と弾力性があり腰を支えるサポートがあり、寝心地が良く、寝返りも楽です。【圧縮梱包】マットレスをロール状に巻いて、できるだけ小さく梱包することで、お届けで持ち運びしやすいです。開封後風通しの良い場所に1～2日置いて陰干しして回復します。商品の説明：ロフトベッドでお部屋を自由にデザインロフトベッドで限りあるスペースを賢く使って、お部屋をすっきりします。階段はベッドと一体となり、お部屋の限られたスペースを最大限に活用。ベッド下に机も付きで、快適な眠りも勉強も叶える一台です。。ベッド下空間生活空間や収納スペースとして活用できます。ベッド下に机も付きで、快適な眠りも勉強も叶える一台です。様々なシーンで活用できるロフトベッドアイディア次第でいろいろな使い方可能。勉強スタイル、仕事スタイル、リビングスタイル、全部楽しめます！デスク付きベッドにデスクが付いたロフトベッド。スペースに困らず快適に勉強や作業を行えます。デスクの上に収納棚が設置しており、本や小物などを置けます！便利な２口コンセント机の上に便利な２口コンセント付き。勉強しながら充電したり照明したりすることができます。