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- ★美品★ソファベッド ブルーグレー モダンデコ
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商品詳細
モダンデコで人気のソファベッドです。定価 49,999円カラーは【ブルーグレー】落ち着いたカラーでインテリアに合わせやすいです◎2WAYでソファにもベッドにも使えて、3段階調整の背面リクライニング。ソファと同色のふんわりとした専用クッションが2つ付属しています。サイズ（約）：幅186×奥行き88×高さ64（座面高42）cm※背もたれを倒してベッド状にした場合は186×101cmです。約シングルサイズ脚はネジで取り外し可能。(脚14cm)材質：ファブリック天然木ウレタンフォームウェービングテープSバネ重量（約）:46kg耐荷重（約）240kg※ペットなし、喫煙者なしです
http://narcologia.ru/goods/scissoring538996.html
http://narcologia.ru/goods/waveform969617.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming771392.html
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