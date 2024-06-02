★美品★ソファベッド ブルーグレー モダンデコ

モダンデコで人気のソファベッドです。定価 49,999円カラーは【ブルーグレー】落ち着いたカラーでインテリアに合わせやすいです◎2WAYでソファにもベッドにも使えて、3段階調整の背面リクライニング。ソファと同色のふんわりとした専用クッションが2つ付属しています。サイズ（約）：幅186×奥行き88×高さ64（座面高42）cm※背もたれを倒してベッド状にした場合は186×101cmです。約シングルサイズ脚はネジで取り外し可能。(脚14cm)材質：ファブリック天然木ウレタンフォームウェービングテープSバネ重量（約）:46kg耐荷重（約）240kg※ペットなし、喫煙者なしです



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