ハイキュー 原作 原作缶バッジ レア

。*❤︎…ハイキューグッズ…❤︎*。▷新品未使用です素人保存になりますので、気になる方の購入はお控えください◎▷バラ売りお値下げ不可▷即購入可能です୨୧⑅*.梱包:プチプチ1重半＋水濡れ防止にて発送予定です。発送:郵便ポストorコンビニ発送（匿名発送）他にもハイキューグッズ出品しております♬︎♡#華音ハイキューグッズ



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