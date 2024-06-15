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ポケモンカード　ピカチュウ プロモ　メスピカチュウ　psa10
商品番号 V91571990326
商品名

ポケモンカード　ピカチュウ プロモ　メスピカチュウ　psa10
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピカピカプロモカードキャンペーン　ピカチュウ124/s-pのPSA鑑定品になります。PSA鑑定の基準によりGEM-MINT10の評価を頂いた品になります。鑑定品であっても傷が全く無いことが保証される訳ではありません。PSA10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。状態は個体番号からPSA公式サイトにて状態確認の上同意した場合のみ購入をお願い致します。画像追加が必要な場合はご購入前にご連絡下さい。ポケモンポケカpsa鑑定品
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