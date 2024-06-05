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お盆セール！革編み込み　スツール
商品番号 F17621672351
商品名

お盆セール！革編み込み　スツール
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 8,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロースツールです。フロアーに置くと、座れたり、ローテーブルとしても使えます。5ミリ幅の革を編み込んだなかなか見ないデザインです。フットスツールとしても使えるかと思います。経年のかすれや細かな傷はありますがヴィンテージ感があり、それも味だと思います(*^^*)
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