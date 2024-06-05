お盆セール！革編み込み　スツール

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商品詳細
ロースツールです。フロアーに置くと、座れたり、ローテーブルとしても使えます。5ミリ幅の革を編み込んだなかなか見ないデザインです。フットスツールとしても使えるかと思います。経年のかすれや細かな傷はありますがヴィンテージ感があり、それも味だと思います(*^^*)
http://narcologia.ru/goods/parenthesis666044.html
http://narcologia.ru/goods/providence741794.html
http://narcologia.ru/goods/freezer94198.html
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