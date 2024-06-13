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カップ\u0026ソーサー5客セット
商品番号 E75978600612
商品名

カップ\u0026ソーサー5客セット
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

60年くらい前のノリタケです。レトロモダンな柄が珍しいです。少し使用感があるもののコンディションはかなり良いです。5客セットです。中古品のため神経質な方は購入をお控えください。#ノリタケ#昭和レトロ#古道具　#アンティーク#シャビー#ジャンク#ヴィンテージ　#蚤の市#天然生活#ブロカント#骨董市
http://narcologia.ru/goods/reproduce317455.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper290709.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate511777.html

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