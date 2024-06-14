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商品詳細
シュアーのワイヤレスマイクシステムを3set出品します。会議用に使用していたもので、2010年から使用しています。まだ、3本とも現役で活躍していました。マイクヘッドは外して、洗剤で洗い、乾燥させてアルコールで拭いています。写真でご確認してほしいのですが、マイクは,さほど傷んでいないように思えるのですがレシーバーは傷だらけです。機能は問題ありません。マイクは9V電池式ですので使用していた電池3個と新品1個をお付けします。あるもの：マイク3本、レシーバー3台、電源ケーブル（ACアダプター）3本、9V乾電池4個 マイクケーブル、ホルダーはありません。中古品としての理解がある方限定の販売です。種類···マイク
http://narcologia.ru/goods/reinforcement256099.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation735824.html
http://narcologia.ru/goods/approximate792620.html
SHURE PG4/PG58ワイヤレスマイクシステム3set
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http://narcologia.ru/goods/evaporation735824.html
http://narcologia.ru/goods/approximate792620.html
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