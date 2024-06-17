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商品詳細
ご観覧頂きありがとうございます。今回はイケアのバースツール(フランクリン)です。もともとはバーカウンターに合わせて作られたそうです。折り畳み可能で背もたれ足置きも付いて持ち運びも便利です。インテリアとしてもお洒落ですね。愛知県の方限定です。送料が高いので自分で配達してます。東海３県の方は相談して下さい。
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