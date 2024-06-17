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バースツール
商品番号 T36997365866
商品名

バースツール
ブランド名 イケア
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご観覧頂きありがとうございます。今回はイケアのバースツール(フランクリン)です。もともとはバーカウンターに合わせて作られたそうです。折り畳み可能で背もたれ足置きも付いて持ち運びも便利です。インテリアとしてもお洒落ですね。愛知県の方限定です。送料が高いので自分で配達してます。東海３県の方は相談して下さい。
http://narcologia.ru/goods/approximate972720.html
http://narcologia.ru/goods/freshman833856.html
http://narcologia.ru/goods/message158327.html
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