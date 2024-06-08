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- SÖDERHAMN ソーデルハムン 寝椅子, ヴィーアルプ ベージュ/ブラウン
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商品詳細
引越のため出品します。購入から１年ちょっとですが、ほとんど出張で家をあけていたのでへたり等はありません。足を外して送付予定です。\"幅:93cm奥行き:151cm高さ:83cmシートの幅:93cmシートの奥行き:100cmシートの高さ:40cm奥行き:99cm高さ:83cmシートの幅:93cmシートの奥行き:48cmシートの高さ:40cm高さ（背もたれクッション込み）:83cm高さ背もたれ:69cm床から家具の底面までの高さ:14cm\"カラー···ホワイト
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