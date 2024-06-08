ニトリ　カウチソファ　激安

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商品詳細
カラー···グレー全体的にかなり状態よろしくありません。見た目では分かりませんが、背もたれの木が中で折れてます。汚れはクリーナーで取れたら綺麗になるかもしれません。ノーリターン、ノークレームでお願い致します。
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