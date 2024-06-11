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西村拓哉　ちびぬい
商品番号 B48322385505
商品名

西村拓哉　ちびぬい
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,545 円
在庫状況 あり

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商品詳細

担降りしたため出品いたします。こちら新品未使用未開封ですが、袋にしわや粘着が弱くなっているのもございます。1つでのお譲り。こちら在庫15↑ございますので、ものはランダムでのお譲りとさせていただきます。全て公式のものですのでご安心下さい。また気になる点等ございましたら、コメントお願いします。当方保管のため神経質な方はお控えください。売り切りたいため最終値下げ#Lilかんさい#西村拓哉#ちびぬい
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