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商品詳細
担降りしたため出品いたします。こちら新品未使用未開封ですが、袋にしわや粘着が弱くなっているのもございます。1つでのお譲り。こちら在庫15↑ございますので、ものはランダムでのお譲りとさせていただきます。全て公式のものですのでご安心下さい。また気になる点等ございましたら、コメントお願いします。当方保管のため神経質な方はお控えください。売り切りたいため最終値下げ#Lilかんさい#西村拓哉#ちびぬい
http://narcologia.ru/goods/plaque281407.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical225601.html
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