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デコレ　コンコンブル　森のクリスマス会１５点　送料無料　3個割5%OFF
商品番号 M22274792055
商品名

デコレ　コンコンブル　森のクリスマス会１５点　送料無料　3個割5%OFF
ブランド名 デコレコーポレーション
特別価格 税込 5,501 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価1.サンタにゃんこアコーディオン8582.サンタにゃんこギター8583.サンタにゃんこマラカス8584.うたうツリー8585.プレゼント配りサンタ9686.靴下運び黒猫8587.居眠りサンタ8588.文鳥クリスマスツリー20689.森のクリスマスケーキ96810.スノーマン抹茶ドーナツ85811.寒がりペンギン74812.寒がり文鳥74813.編み物ひつじ85814.いたずら子猫毛糸85815.ねこずきんクリスマスケーキ902小計14124送料無料3個割5%OFF-706合計13418#MI☆クリスマスはこちらご覧頂きありがとうございます♪当店のコンコンブルの仕入れは(株)デコレコーポレーションから、直接仕入れております。商品の真贋についてはご安心下さい。①送料　1個ご購入の場合　定価＋30円　　　　2個以上ご購入の場合　送料無料！発送出来る1番安い方法で発送します。匿名配送など、ご希望の発送方法などありましたらご相談下さい。箱の場合、箱から出して梱包する場合があります。その場合は、箱は畳んで同梱します。　　　　②お値引きについて　3個ご購入で定価合計より5%OFF!!　☆つまり、3個以上ご購入すると、送料無料＋　5%OFF3個割がお得です。*+:•*”:♡.•♬✧皆さん一律でお値下げしている為、交渉不可でお願いしますm(__)m*+:•*”:♡.•♬✧　単品でのご購入は、即購入してください。　複数ご希望の場合には、コメントで商品名をお知らせください。　おまとめ割引しまして編集します。③お取り置きは、商品が揃ってから2週間以内でお願いします。メーカーから届いた商品は、必ず、検品していますがコンコンブルは、職人さんが一つ一つ手作業しています。その為、インクのとび、むら、ひび等がある場合があります。※発送した商品に何かありましたら、評価の前にご連絡下さい。concombreDECOLEdecoleまったり中川政七商店クラスカミニチュア北欧レトロ天然生活
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