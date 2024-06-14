ナオ リヤドロ 「listening to the birds songs」少女

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商品詳細
ナオリヤドロnaolladro「listeningtothebirdssongs」少女と小鳥Ｎｏ．1042高さ約15cm横約12cm奥行き約15cmきれいな状態です。カラカラと音がしますが、空気穴の欠片です。元箱はありません。よろしくお願いします。素材...陶器・磁器高さ...～19.9cm
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