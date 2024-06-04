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VRUK DRUMMASTER
商品番号 W50879522078
商品名

VRUK DRUMMASTER
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VRUKDRUMMASTERREDSAMURAI数年前に買い試しに数回使いましたが合わなかったのでそのまま保存していたので、ほぼ未使用品です。外箱は結構傷んでいるので気になる方はお控え下さい。大きな額は値引きできませんが、コメントしてみてください。
http://narcologia.ru/goods/flight871328.html
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