vruk drummaster

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商品詳細
VRUKDRUMMASTERREDSAMURAI数年前に買い試しに数回使いましたが合わなかったのでそのまま保存していたので、ほぼ未使用品です。外箱は結構傷んでいるので気になる方はお控え下さい。大きな額は値引きできませんが、コメントしてみてください。
http://narcologia.ru/goods/flight871328.html
http://narcologia.ru/goods/marshal811480.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney962649.html
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