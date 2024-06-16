ソファ 1人掛け シングルソファ

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発送は金曜までの購入でその週末、土日の発送です。土日に購入の場合は翌週の土日になります。主な張り地···布・ファブリックテイスト….アンティーク、クラシック、レトロモダン存在感があり、とてもオシャレです。台座はウォールナットでしっかりしています。サイズ、素人計測ですが(約、cm)座面 58x60横幅 96-100奥行 73-74高さ 前71-奥80足幅 前69.5-後75.5奥行68日常に使用しており黄ばみ、シミ、汚れ、生地破れあります。肘掛け部分に黄ばみが強めに出ています。生地張り替えしても形が綺麗なので一脚でも映えます。もう一脚あり、別で掲載しています。是非ご検討下さい。中古品にご理解ある方のご購入をお願いいたします。返品時の送料負担は購入者様負担でお願いします。