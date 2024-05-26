北海道旭川家具　ライティングビューロー

北海道旭川家具の（株）和光のライティングビューローです。民芸家具のホンモノ感が和室洋室、寝室やリビングなどを問わずマッチします。また、引き出しや書棚部分の容量もたっぷりありますので、幅広い使い方ができるかと思います。※出品者としては美品だと思っていますが、実使用しておりましたので、多少のキズ、打痕を含めて使用感があることはご容赦ください。 7枚目と8枚目の写真:左側カドと天板右側に打痕があります 6枚目の写真:右側蝶番の芯が外れたので、ちょうどの太さの六角レンチをはめています※中古をご理解の上ご購入ください※同じシリーズの書棚も出品しています送料がかかりますのでお値下げ不可ですまだ出品にも迷いがあるお品なので売れなければ出品をとりやめ削除する予定です◾️全体寸法横幅89cm奥行き45cm（天板奥行き30cm）高さ103cm◾️デスク使用時奥行き75cm机上面の高さ70cm◾️上段左右の引き出し内寸横幅33cm奥行き34cm深さ8cm◼️三段の引き出し内寸横幅45cm奥行き34cm深さ11cm#北海道家具#旭川家具#民芸家具#北斗民芸#和光#アンティーク家具



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