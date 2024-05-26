【単品】Jolly 一人掛けダイニングチェア(PVCレザー)　キャメル

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■商品について洗練されたデザインと機能性を兼ね備えたダイニングチェア『Jolly(ジョリー)』ダイニングチェア【組立品】【梱包サイズ】58cm×51cm×45cm【商品重量】3.8kg【耐荷重】約130kg※付属工具で組み立て願います。※組立時間:1人で約10分【注意】洗濯不可。■サイズ・規格幅44cm×奥行56cm×高さ83cm(座面高:45cm)布材:PVC中材:ウレタンフォーム【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※北海道・沖縄県・離島への発送は行なっておりませんのでご購入の際にはくれぐれもご注意下さい。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。