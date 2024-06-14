花台　置物台　飾り台　大理石天板　彫刻　盆栽台　香炉台　時代物

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サイズ:高さ約 19.5cm天板幅 24.5cm素人採寸の為、多少の誤差はお許しください。経年による汚れ、スレなどがございますが、まだまだ使えます。写真にてご判断をお願い致します。長期保管品、中古品をご理解頂ける方お願い致します。