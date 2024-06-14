アジア家具.CD,DVDラック

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商品詳細
バリに訪れた時、現地の家具屋さんで購入しました。インテリアとしてもおしゃれな家具です。細かな傷や汚れなどはあると思いますが、それも味だと思って頂けると幸いです。横47cm×高55cm×幅12cm2６段収容
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