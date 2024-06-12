フラワーポット 樹脂製 兎植木鉢 ウサギ 雑貨 庭園、芝生、家、庭、公園

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\"★ご来店いただいて誠にありがとうございます。沖縄と北海道への発送が高いですから、１5００円の送料が必要です。ご了承ください。気に入った商品ありましたら、即購入OK(^_^*)他にもいろいろ出品してますので☆お時間あれば覗いてみて下さい?商品2点以上の合わせ買いの場合、多少のお値引き可能なのでお気軽にご相談下さいませ!!\"樹脂材料：樹脂材料を使用して、樹脂植木鉢は耐久性があり、耐食性があり、屋内または屋外での使用に非常に適しています。大口径デザイン：植木鉢は大口径でデザインされており、あらゆる種類の美しい造花を収納でき、庭の鉢をとても美しく見せてくれます。アプリケーション：オフィスや家の装飾、ディナーパーティー、休日、センターの装飾、人工フラワーアレンジメント、結婚式の計画、およびその他の特別な機会に非常に適しています。