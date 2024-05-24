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商品詳細
金のトランペットです。お手入れが頻繁にできなかったこともありますが、キズがあります。今回引越しの整理のため出品します。⚠︎自宅補完であることをご理解の上購入してください。クレームや悪い評価などは受け付けません。ケース、マウスピース、オイル付きです#音楽#トランペット#コルネット#金管楽器
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