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陶器 犬 置物 アニマル セット
商品番号 M53102519899
商品名

陶器 犬 置物 アニマル セット
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2つセットでの販売です。ちょうど良いサイズですので玄関やリビングに置かれては如何でしょうか？犬好きの方、動物がお好きな方よろしくお願いします。#ミー雑貨置物☝こちらから一覧が見れます。らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に変更になる場合があります。ご了承宜しくお願い致します。※自宅保管の為神経質な方は御遠慮下さいま　　せ。※スマホで撮影の為実際のお色とは多少異な　る場合があります。✦サイズ高さ　約15cm横　　約13cm#犬#置物#動物#インテリア#アニマル#セット#オブジェ#雑貨#レトロ素材···陶器・磁器
http://narcologia.ru/goods/enquire688389.html
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