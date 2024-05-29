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新品未使用　リチャードジノリ　ベッキオホワイト　フリーカップ　2客　ペア
商品番号 R87561847550
商品名

新品未使用　リチャードジノリ　ベッキオホワイト　フリーカップ　2客　ペア
ブランド名 リチャードジノリ
特別価格 税込 1,748 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。リチャードジノリのフリーカップ2客、新品未使用品になります。商品の状態は目立つような汚れや傷みなどはなくきれいな状態です。◇リチャードジノリベッキオ◇ベッキオとはイタリア語で古いの意。18世紀に誕生した最古の形状のひとつで、バロック様式の格調高いレリーフが特徴です。白磁の代名詞とされるベッキオホワイトは、シーンや食材を選ばず日常からおもてなしまで対応できます。ピュアでつややかな白磁はテーブルを一層輝かせます。◇サイズ◇カップ:口径約8cm:高さ約12cm商品の発送は緩衝材(プチプチなど)で梱包してらくらくメルカリ便でお届けします。よろしくお願いいたします。#リチャードジノリ#RichardGinori#タンブラー#マグカップ#陶器#磁器#カップ#コップ
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