

ロマン型ティーポット オールドローズ ロマン型ティーポット オールドローズ



ロマン型ティーポット オールドローズ ロマン型ティーポット オールドローズ



ロマン型ティーポット オールドローズ ロマン型ティーポット オールドローズ



ロマン型ティーポット オールドローズ ロマン型ティーポット オールドローズ



ロマン型ティーポット オールドローズ ロマン型ティーポット オールドローズ



ロマン型ティーポット オールドローズ ロマン型ティーポット オールドローズ



ロマン型ティーポット オールドローズ ロマン型ティーポット オールドローズ



ロマン型ティーポット オールドローズ ロマン型ティーポット オールドローズ



ロマン型ティーポット オールドローズ ロマン型ティーポット オールドローズ



ロマン型ティーポット オールドローズ ロマン型ティーポット オールドローズ



ロマン型ティーポット オールドローズ ロマン型ティーポット オールドローズ



ロマン型ティーポット オールドローズ ロマン型ティーポット オールドローズ



ロマン型ティーポット オールドローズ ロマン型ティーポット オールドローズ



ロマン型ティーポット オールドローズ ロマン型ティーポット オールドローズ



ロマン型ティーポット オールドローズ ロマン型ティーポット オールドローズ

ご覧いただきありがとうございます。プロフィールをご一読いただきお取り引きをお願い致します。美女と野獣の中で踊っているポットに似せた形のティーポットです。高台の脚で金彩豪華なティーポットです。元はオルゴールティーポットなので裏側に凹があります。オルゴール付きをご希望の方はコメントください。オルゴール付ティーポットは7,500円になります。茶漉しは付いていません。★サイズ：外口径76mm内口径54mm×幅122mm幅208mm(持ち手〜注ぎ口迄)×160mm(h)(多少の誤差あり)★容量：560ml（8分目程度ですが多少の誤差あり）★原産地：日本★素材：陶磁器★電子レンジ不可★食洗機不可★土日祝日発送不可[必ず、確認事項をお読み下さい]《確認事項》本商品は陶磁器で製造上により形や釉薬色むらが多少異なることがあり、金やプリントの色ムラ・変色等、生地に気泡や黒い斑点が付くことがあります。焼き物ですので多少の歪み、色味の違い、形の違いがあります。また未使用品ですが保管品ですので多少の汚れがあるかもしれません。ショッピングサイトではこのような状態の物でも不具合でないと記載されております。ご理解いただける方とお取引き希望です。トラブルになりますので神経質な方や、少しでも不安に思われる方のご購入はお控えください。宅配業者希望不可、発送方法に指定はできません。緩衝材で包みトムソン箱、段ボール箱等に入れて発送します。ギフト包装は賜っておりません。セラミックアートアカデミーラ・ベルセゾン ティーポットポット オルゴール ミュージカルティーセット オールドローズカップソーサー 薔薇の食器 薔薇雑貨 バラの食器 バラ雑貨 薔薇の陶器 ローズエレガント ラレーヌデローズゴールドローズアニバーサリーローズイングリッシュローズイマンローズダイアナローズマニーローズ