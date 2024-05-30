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NIKKO TABLEWARE　ニッコー テーブルウエア　テディ熊絵柄　大皿5枚
商品番号 I13441139905
商品名

NIKKO TABLEWARE　ニッコー テーブルウエア　テディ熊絵柄　大皿5枚
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カレー、パスタなどにいろいろ使えます。口径約23cm、高さ約2.5cm入手時の箱はないので、緩衝材などリサイクル包装でお送りします。気に入っていただいた方にお譲りします。素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。自宅保管のため、伴うスレなどがございますので、細かな事が気になる方はご遠慮ください。画像は現物を撮影しておりますが、照度、遮光、モニターによっては実物と色目が異なって見えることがありますのでご注意下さい。表に擦れがあります。詳細は写真にてご確認の上、購入をお願いいたします。*他にも商品多数出品しております、同梱発送が可能です、お気軽にご遠慮なくコメントくださいませ。*他サイトにも同じものを出品している場合があるので急に出品を取り消す場合がございます。コメントなしで即購入OK509252
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