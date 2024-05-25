MIZSEI 水生活製作所 バブリージョワー BJ222-WN

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新品未使用即日発送即購入ok商品詳細ねじ径：G1/2TOTO、SANEI、グローエジャパン、パナソニックはそのまま取付可。LIXIL（INAX)は一体型シャワーを除いてそのまま取付可。KVK、MYMは製品付属のアダプターにて取付可。逆流防止機構のない混合水栓は使用不可。(混合水栓にサーモスタット温度調整機能がついていれば逆止弁有。ツーハンドルタイプでカランとシャワー切替レバーに「止水」表示が無ければ逆止弁無。）水道水⇔除塩素切替は付属してません。水道水⇔除塩素切替付きをご希望の場合はメーカー直営WEBショップMIZSEISHOPにてJS222をお求め下さい。交換用カートリッジは1人1日あたり12分間ご使用で約６カ月を目安にご交換下さい。(６カ月をご使用人数で割った数字が交換間隔となります。例：2人→3カ月、3人→2カ月）交換用カートリッジはメーカー直営WEBショップMIZSEISHOPにてJS222-Kをお求め下さい。付属品：浄水カートリッジ１本内蔵、シャワーヘッドアダプター2点セット（KVK用・MYM用）使用可能温度：60度以下使用可能圧力：0.1~0.3MPa重量：300g