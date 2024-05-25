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- 【送料無料】木彫り 熊 親子 親熊 小熊 置物
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商品詳細
レトロな木彫りの親子熊です。小熊が親熊に戯れる姿が可愛いです。躍動感あふれる置物です。お部屋のインテリア・オブジェにどうですか。即、購入OKです。なお、腹部分に細かいヒビがあります。中古品ということをご理解お願いします。全長 約45cm全高 約24cm重さ ４.4kg#きのひとの木製品はこちら
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