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【送料無料】木彫り　熊　親子　親熊　小熊　置物
商品番号 A69106848229
商品名

【送料無料】木彫り　熊　親子　親熊　小熊　置物
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レトロな木彫りの親子熊です。小熊が親熊に戯れる姿が可愛いです。躍動感あふれる置物です。お部屋のインテリア・オブジェにどうですか。即、購入OKです。なお、腹部分に細かいヒビがあります。中古品ということをご理解お願いします。全長　約45cm全高　約24cm重さ　４.4kg#きのひとの木製品はこちら
http://narcologia.ru/goods/troupe270011.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement781499.html
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