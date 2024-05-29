US NAVY コーニング　サービング　大皿

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CORNING】コーニング・ネイビーシリーズ・50'sヴィンテージ ...



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カラー···ホワイト種類···皿・プレート素材···陶磁器『コーニング(CORNING)社』のネイビーシリーズ・リトルジョー・ヴィンテージ・サービングディッシュ(皿)・ホワイトです。1950年代アメリカ海軍(NAVY)の食堂で使用されていた、白色ミルクガラス製の大皿です。ずっしりと重みあり、丈夫な造りです。バックスタンプは【CORNINGT.M.REG.MADEIN.U.S.A.】です。サラダやパスタなど大皿にオススメです。インテリアや小物入れ、鑑賞用にもいかがでしょう。写真でわかりにくいかも知れませんが、キズや汚れがあります！神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい！サイズ幅約25.5cm高さ 約5.5cm#パイレックス#コーニング#ファイアーキング#アンティーク#USNAVY#マグカップ#デットストック