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US NAVY コーニング　サービング　大皿
商品番号 N48256480891
商品名

US NAVY コーニング　サービング　大皿
ブランド名 パイレックス
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト種類···皿・プレート素材···陶磁器『コーニング(CORNING)社』のネイビーシリーズ・リトルジョー・ヴィンテージ・サービングディッシュ(皿)・ホワイトです。1950年代アメリカ海軍(NAVY)の食堂で使用されていた、白色ミルクガラス製の大皿です。ずっしりと重みあり、丈夫な造りです。バックスタンプは【CORNINGT.M.REG.MADEIN.U.S.A.】です。サラダやパスタなど大皿にオススメです。インテリアや小物入れ、鑑賞用にもいかがでしょう。写真でわかりにくいかも知れませんが、キズや汚れがあります！神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい！サイズ幅約25.5cm高さ　約5.5cm#パイレックス#コーニング#ファイアーキング#アンティーク#USNAVY#マグカップ#デットストック
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate340648.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic518037.html
http://narcologia.ru/goods/peroration386115.html
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