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メロンパンナちゃん　置物　御影石
商品番号 W61766418093
商品名

メロンパンナちゃん　置物　御影石
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品ご覧に頂きありがとうございます。株式会社TAKAO製、御影石を加工したストーンスタチュー。ロットNo0543サイズ台座　100φ、厚さ1.2cm本体　高さ約12cm、幅約7cm×厚約7cmカラー...グレー種類...彫像・胸像素材...石材テイスト...ポップ・カジュアル,和モダン高さ...～19.9cm管理No.MY004
http://narcologia.ru/goods/assessor201103.html
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