螢松窯 プレート 片口 ミルクピッチャーセット

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鹿児島で人気の棈松孝弘さんの作品です。しっかりとしたもので雰囲気のある器です。一度、使用しております。断捨離の為出品いたします。プレートSize:約Φ18.2cm前後×H2.6cmミルクピッチャーSize:約Φ6.5cm×H5.5cm電子レンジ不可×※縁部分に木肌のような風合いを施したものです。作風にご理解のある方のみよろしくお願いいたします。馬渡新平松原竜馬村上奨額賀章夫岩田圭介池田大介余宮隆村上躍安藤雅信内田鋼一松浦コータロー・ナオコ高島大樹田井将博などお好きな方も◎#まとめ買い歓迎