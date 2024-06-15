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レトロ焼き物御人形
商品番号 W66342402162
商品名

レトロ焼き物御人形
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 1,662 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◉ちゃんちゃんこを着た可愛い人形です。・自宅サイドボードで長期保管していた物です。・ノスタルジックな坊やのお人形です。※写真をご覧の上ご理解ご了承でご購入お願いたします。☆即買い可☆種類...その他素材...陶器・磁器テイスト...和風
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