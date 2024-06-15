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◉ちゃんちゃんこを着た可愛い人形です。・自宅サイドボードで長期保管していた物です。・ノスタルジックな坊やのお人形です。※写真をご覧の上ご理解ご了承でご購入お願いたします。☆即買い可☆種類...その他素材...陶器・磁器テイスト...和風