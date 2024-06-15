加藤工芸　スヌーピー　カーバンク(大)　KS-1183B　貯金箱　イエロー

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幅22.5㎝×奥行13.5㎝×高さ16㎝スヌーピーの首輪の部分に欠けがございます。また、車の所々にひび割れのようなものがあります。作る過程でできたものかその後にできたものか分かりません。触った感じはひび割れのような凹凸は感じられませんが素人検品となりますので画像をご覧いただきご納得いただいた上でご購入お願いいたします。手の届きにくい部分にはj若干ホコリが残っておりますのでご了承ください。スヌーピーの頭がゆらゆら揺れる可愛い貯金箱です。