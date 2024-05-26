希少 バスキア ビンテージ 00s Tシャツ 野村訓市

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商品詳細
断捨離のため他にもハイブランドの状態の良い商品を多数出品させて頂いております。よろしくお願いします。他の出品しているものを見て頂ければ確実正規品しか出品していないことがわかると思うので、他の商品もご覧いただければ幸いです。即購入大歓迎です。商品説明バスキアのビンテージTシャツです。2000年のバスキア展限定のとても希少なTシャツです。もう1種類出品しております。2000年のコピーライトも綺麗に残っております。サイズ M着丈70cm肩幅46cm身幅47cm袖丈19cm素人採寸ですのでご了承ください。送料はこちらが負担致します。発送時のシワ等ご了承下さい。神経質な方はご遠慮下さい。Jennyholzer
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