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新作COMESANDGOES BEASTIE BOYS CAP
商品番号 D38281998172
商品名

新作COMESANDGOES BEASTIE BOYS CAP
ブランド名 カムズアンドゴーズ
特別価格 税込 8,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用すでに原価割れしおりますのでお値下げ交渉はご遠慮ください。着用するか迷っているので途中で出品を取り下げる可能性があります。プロフィールを見て頂きご了承の方のみご購入ください。USヒップホップの伝説的なグループ、BEASTIEBOYSと〈COMESANDGOES〉によるコラボレーションプロダクトです。ボディには〈COMESANDGOES〉のスタンダードな6パネルキャップを採用し、フロントにBEASTIEBOYSのロゴ、サイドにCOMESの刺繍をそれぞれ施したコラボレーションならではのデザインです。・上質なメリノウールを使用したサキソニー素材・ストライプパターンのコットンライニング・BEASTIEBOYSのロゴ刺繍・左サイドのCOMES刺繍・汗止めコットンヘリンボーン・バックアジャスター・日本製〈COMESANDGOES〉“普通に良いものを普通に丁寧に作り、日々のユニフォームであることを理想とした帽子ブランド”をコンセプトに、ヘッドウェアデザイナーとしてキャリアを積んだ佐藤一歩氏により2012年より展開するヘッドウェアブランド。pwaauraleeapresseherilladsumaimeleondorejjjjoundennoynanamicathenorthfacegoldwinarcteryxpatagoniamontbellrajabrookecreekwhimsytoneethosstevenalangraphpaperunusedsszahakiohasegawanauticapopeyedaiwapier39minnanosundaysbestnorollbedlamcomfortablereasonnewbalancenikeacgclarks1ldkmfpenporterclassicuniversalproductsupremestussypalacecarharttbeamsshipsunitedarrowsbshop
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