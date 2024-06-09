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★ポールスミス ミニクーパー ブラック二つ折り財布 ラスベガス
商品番号 E93449919002
商品名

★ポールスミス ミニクーパー ブラック二つ折り財布 ラスベガス
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ポールスミス　2つ折り財布　ミニクーパー　限定モデル★今、人気のミニクーパー★イタリア製★ミニ誕生６０周年記念モデル★限定コラボアイテム★日本未発売★激レアアイテム★使いやすい２つ折り財布小銭入れあります▶商品情報PaulSmith　マルチカラーminiWELCOMLASVEGAS２つ折り財布メンズ　レディース　紳士　婦人◯カラー黒　/　ブラックマルチストライプ◯仕様　:　二つ折り財布カードポケット×4◯サイズ約11.0×約9.3cm（厚み約1.5cm）※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい◯素材カーフレザー　牛革　★ミニ誕生６０周年記念・限定コラボモデルラスベガスの青い空とミニクーパー。ポールスミスらしいセンスがストレートに伝わる大人気ウォレット。英国クラシックとラスベガスのストリート感覚が融合したセンス抜群のアイテム
http://narcologia.ru/goods/monophonic424312.html
http://narcologia.ru/goods/rouge519110.html
http://narcologia.ru/goods/conception314657.html
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