ヴィンテージDiorディオールCDロゴ*ネクタイピン*ゴールド×ラインストーン⑤

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【送料無料！】送料無料ですが発送方法はネコポスを利用しますので、お荷物追跡、補償も付いておりますので安心です。【値下げに関して】大幅な値下げはできませんが、少しくらいなら値下げ可能です。値下げをご希望の方はコメント欄よりメッセージをお願いします。≫ヴィンテージ*ChristianDiorディオールCDロゴ*ネクタイピン*タイピン*ゴールド×ラインストーン*Germanyドイツ*オールド*アンティーク*ビンテージ⑤※画像のインテリア、小物類、服飾品など出品物以外は付属致しません。ブランド、メーカーChristianDiorサイズ長さ約5㎝※採寸、寸法は多少の誤差がある場合がございます。カラーゴールド×ラインストーンコンディション多少の小傷、若干のくすみ等御座いますが、ヴィンテージ品としては比較的綺麗なまだまだ十分ご使用頂けるお品かと思います。感覚には個人差御座いますので、念のため、気になる方、神経質な方はご購入をお控えくださいませ。あくまでユーズド品ということをご理解の上、ご購入お願い致します。※プロフィールを必ずお読み頂き、ご購入をお願い申し上げます。ご購入頂きました時点で承諾済みとさせて頂き、お取引を進めさせて頂きます。